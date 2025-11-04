انفراج أزمة أدوية الفشل الكلوي.. استقرار الأسواق والمخزون يكفي الأشهر المقبلة

شهدت الأسواق الطبية انفراجة ملحوظة في أزمة أدوية وحقن الفشل الكلوي التي كانت قد أثارت قلق المرضى خلال الأشهر الماضية، حيث عادت حركة التوريد والتوزيع إلى طبيعتها، مع توافر كميات كبيرة من الأدوية تكفي لعدة أشهر مقبلة.

استقرار في صرف الجرعات

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة»، أن المرضى يتلقون جرعاتهم في المواعيد المحددة دون أي تأخير، موضحا: أغلب المصابين بالفشل الكلوي يحصلون على العلاج من خلال منظومة التأمين الصحي، بما يضمن انتظام حصولهم على الدواء بصورة منتظمة ومستقرة.

نفي الشائعات حول نقص الأدوية

ونفى رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول استمرار أزمة نقص الأدوية، حيث تبين أن تلك المعلومات قديمة ولا تعكس الوضع الحالي. وتشير التقارير إلى أن الأصناف المحلية متوفرة بكميات كبيرة في الصيدليات، إلى جانب الأصناف المستوردة التي جرى ضخها مؤخرًا لتلبية احتياجات المرضى.

تصنيع محلي بتقنيات متطورة

يتم إنتاج أدوية الفشل الكلوي محليًا باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية، حيث تُستورد المادة الخام فقط ليجري تصنيعها داخل المصانع الوطنية تحت علامات تجارية مصرية، وتغطي تلك المصانع حاليًا نحو 75% من احتياجات السوق المحلي، مع استعداد لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتغطية أكثر من 70% من إجمالي الاستهلاك المحلي.