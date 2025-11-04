قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي في العين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انفراج أزمة أدوية الفشل الكلوي.. استقرار الأسواق والمخزون يكفي الأشهر المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

شهدت الأسواق الطبية انفراجة ملحوظة في أزمة أدوية وحقن الفشل الكلوي التي كانت قد أثارت قلق المرضى خلال الأشهر الماضية، حيث عادت حركة التوريد والتوزيع إلى طبيعتها، مع توافر كميات كبيرة من الأدوية تكفي لعدة أشهر مقبلة.

استقرار في صرف الجرعات

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة»، أن المرضى يتلقون جرعاتهم في المواعيد المحددة دون أي تأخير، موضحا: أغلب المصابين بالفشل الكلوي يحصلون على العلاج من خلال منظومة التأمين الصحي، بما يضمن انتظام حصولهم على الدواء بصورة منتظمة ومستقرة.

نفي الشائعات حول نقص الأدوية

ونفى رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول استمرار أزمة نقص الأدوية، حيث تبين أن تلك المعلومات قديمة ولا تعكس الوضع الحالي. وتشير التقارير إلى أن الأصناف المحلية متوفرة بكميات كبيرة في الصيدليات، إلى جانب الأصناف المستوردة التي جرى ضخها مؤخرًا لتلبية احتياجات المرضى.

تصنيع محلي بتقنيات متطورة

يتم إنتاج أدوية الفشل الكلوي محليًا باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية، حيث تُستورد المادة الخام فقط ليجري تصنيعها داخل المصانع الوطنية تحت علامات تجارية مصرية، وتغطي تلك المصانع حاليًا نحو 75% من احتياجات السوق المحلي، مع استعداد لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتغطية أكثر من 70% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

الفشل الكلوي نقابة الصيادلة منظومة التأمين الصحي نقص الأدوية أدوية الفشل الكلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

الشاب الضحية بالغربية

مقتل شاب بطعنات غادرة في مشاجرة بمولد بزفتى.. وأمن الغربية يحقق

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج

إسعاف

مصرع 4 و11 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد