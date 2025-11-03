نقابة الصيادلة: مخزون أدوية الفشل الكلوي يكفي 4 أشهر

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، عن انتهاء أزمة نقص أدوية وحقن الفشل الكلوي التي شهدتها الأسواق قبل عدة أشهر، مؤكدًا أن الوضع حاليًا مستقر تمامًا، حيث تم ضخ كميات كبيرة من الأدوية تكفي لأربعة أشهر مقبلة.

وأوضح "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المرضى يحصلون على جرعاتهم في مواعيدها دون تأخير، مشيرًا إلى أن معظم مرضى الفشل الكلوي يتلقون العلاج من خلال منظومة التأمين الصحي.

ونفى ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة أو أخبار قديمة حول وجود أزمة في توافر الأدوية، مؤكدًا أن الأصناف المحلية متوفرة في الصيدليات بشكل كبير، إلى جانب الأصناف المستوردة التي تم توفيرها بكميات كافية لتغطية احتياجات المرضى.

وتابع: "الأدوية يتم إنتاجها بتقنيات الهندسة الوراثية، إذ تُستورد المادة الخام فقط ويتم معالجتها وتصنيعها محليًا باسم مصري، المصانع الوطنية تغطي نحو 75% من احتياجات السوق المحلي من أدوية الفشل الكلوي، مع القدرة على زيادة الإنتاج لتغطية أكثر من 70% من إجمالي الاستهلاك المحلي مستقبلًا".