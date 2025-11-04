قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

الدولار
الدولار
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.28 جنيه للبيع و47.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.54 جنيه للبيع، و54.42 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.17 جنيه للبيع،  62.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.87 جنيه للبيع، و12.84 جنيه للشراء.
 

