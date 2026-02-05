قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحيرة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مدرسة داخل مصنع بفرهاش

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة الرحاب جروب للصناعات الغذائية، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لإنشاء مدرسة الرحاب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج داخل مصنع الشركة بقرية فرهاش بمركز حوش عيسى.

وتُعد المدرسة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية في تخصص الصناعات الغذائية، والأولى بمدارس التعليم الفني بمحافظة البحيرة التي يتم إنشاؤها داخل مصنع إنتاجي فعلي، وتعمل وفق نظام التعليم والتدريب المزدوج "نظام السنوات الثلاث"، بما يتيح الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل بيئة صناعية حقيقية.

ووفقًا لبنود البروتوكول، يُمنح الطلاب الناجحون شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، مع تحديد المهنة، حيث تضم المدرسة تخصص فني الصناعات الغذائية، مع إمكانية استحداث تخصصات أخرى مستقبلًا وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبقرار من وزير التربية والتعليم.

وأشارت المحافظ إلى أن إنشاء المدرسة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين التعليم والصناعة، ويعزز فرص تشغيل الخريجين فور الانتهاء من الدراسة، ويسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالشركة التي تمتلك الخبرة الفنية للتعاون مع خبراء وزارة التربية والتعليم، وفق منهجية الجدارات المهنية، وبما يواكب التطورات المتلاحقة في قطاع الصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل بواقع 6 فصول.

البحيرة محافظ البحيرة حوش عيسى برتكول تعاون

