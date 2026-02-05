قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع وإصابة 4 سيدات إثر انهيار جدار منزل في البحيرة

حادث إنهيار بالبحيرة
ساندي رضا

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت 3 أخريات بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انهيار جدار منزل خلال تقديمهن واجب العزاء في أحد الأهالى بقرية نديبة في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط جدار منزل على عدد من السيدات خلال تقديم واجب العزاء بقرية نديبة بنطاق ذات المركز ووجود متوفاة وحالات إصابة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية سقوط جدار منزل مكون من طابق واحد على عدد من السيدات خلال عزاء أحد الأهالي.

وأسفر الحادث عن وفاة بدرية محمد الفرماوى، 50 عاما، ربة منزل، وإصابة هند شحاتة محارب، 35 عاما، ربة منزل، بجروح وكسور متفرقة بالجسم، ونعيمة محمد عبد المقصود، 40 عاما، ربة منزل، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونوره رضا عبد المنعم، 33 عاما، ربة منزل، بكسور بالساق اليسرى.

وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التى باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، والمصابات لذات المستشفى لتلقي العلاج وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

البحيرة انهيار منزل محافظة البحيرة حادث مصرع سيدة

طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك بمذاق شهي

النوبة القلبية

احترس.. أعراض غير متوقعة تكشف النوبة القلبية

الغدة الدرقية

اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

