مصرع وإصابة 4 سيدات إثر انهيار جدار منزل في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت 3 أخريات بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انهيار جدار منزل خلال تقديمهن واجب العزاء في أحد الأهالى بقرية نديبة في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط جدار منزل على عدد من السيدات خلال تقديم واجب العزاء بقرية نديبة بنطاق ذات المركز ووجود متوفاة وحالات إصابة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية سقوط جدار منزل مكون من طابق واحد على عدد من السيدات خلال عزاء أحد الأهالي.

وأسفر الحادث عن وفاة بدرية محمد الفرماوى، 50 عاما، ربة منزل، وإصابة هند شحاتة محارب، 35 عاما، ربة منزل، بجروح وكسور متفرقة بالجسم، ونعيمة محمد عبد المقصود، 40 عاما، ربة منزل، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونوره رضا عبد المنعم، 33 عاما، ربة منزل، بكسور بالساق اليسرى.



وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التى باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، والمصابات لذات المستشفى لتلقي العلاج وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.