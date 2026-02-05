خالد الغندور يفجر مفاجأة من الاتحاد الإفريقي لـ مروان عطية

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل، بشأن عقوبة من الاتحاد الافريقي للاعب النادي الأهلي مروان عطية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "عقوبة تنتظر مروان عطية من الإتحاد الأفريقي بسبب ما فعله بكأس الامم الأفريقية".

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» توقيع عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين على الثنائي مروان عطية وصلاح محسن لاعبي منتخب مصر، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وجاء قرار لجنة الانضباط؛ عقب مراجعة التقارير الرسمية الخاصة بالمباراة، إضافة إلى اللقطات التلفزيونية وتقارير حكم اللقاء ومراقبي المباراة، بعد التوترات التي وقعت في أعقاب خسارة المنتخب المصري أمام السنغال بهدف دون رد، والخروج من سباق المنافسة على اللقب القاري.