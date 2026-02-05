مواعيد مباريات المنتخب الودية استعدادا لكأس العالم

يستعد منتخب مصر لخوض مباريات كأس العالم 2026 من خلال عدد من المباريات الودية.

ويخوض منتخب مصر 3 لقاءات ودية حتى الآن أمام منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وسيكون هناك ودية رابعة لم يتحدد طرفها بعد.

موعد مباراة مصر والسعودية

يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين فى دولة قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر.

كما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره البرازيلي على مواجهة ودية، تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع البرازيل، فى شهر مايو المقبل.