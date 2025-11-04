محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم المصري محمد صلاح لتشكيلة ليفربول الأساسية، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالمسابقة القارية.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز؛ ايكيتيكي.

ويخوض ليفربول اللقاء بعدما تنفس الصعداء بفوزه على أستون فيلا 2-0، لينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية في البريميرليج، ويستعيد بعض الثقة تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

أما ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (15 لقبًا)، فيعيش فترة انتعاشة رغم الهزيمة الوحيدة التي تلقاها هذا الموسم بخماسية أمام أتلتيكو مدريد، بعد أن حسم كلاسيكو الليجا لصالحه أمام برشلونة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما ليفربول في المركز العاشر بـ6 نقاط.