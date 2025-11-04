الخارجية: أي ادعاءات عن خرق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل أكاذيب

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هناك مشاورات بشأن تشكيل لجنة إدارية غير فصائلية لإدارة قطاع غزة لفترة انتقالية بقرار من مجلس الأمن.

وأضاف بدر عبد العاطي، خلال لقاء خاص ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه ملتزمون بمعاهدة السلام طالما التزم بها الطرف الإسرائيلي، مؤكدا أن أي ادعاءات عن خرق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل أكاذيب ونقلنا ذلك إلى الجانب الأمريكي

وتابع وزير الخارجية، أن الوزارة كانت تتعامل مع الترتيبات الخارجية بشأن الوفود التي حضرت افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الماضي، موضحًا أنه كان افتتاح مبهر يليق بمصر والحضارة المصرية القديمة ويليق بما تشهده مصر في العقد الأخير من عملية تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي، وعملية تحديث شاملة يقودها الرئيس السيسي.