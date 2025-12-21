الأول من نوعه بغرب إفريقيا.. تفاصيل افتتاح أول مركز طبي مصري في جامبيا

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أحمدو لامين ساميتيه، وزير صحة جامبيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على افتتاح أول مركز طبي مصري في بانجول عاصمة جامبيا، وهو الأول من نوعه في غرب إفريقيا. يقدم المركز خدمات متكاملة بمعايير عالمية، تشمل الطوارئ، والرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، وقسم التخصيب (IVF) لأول مرة في جامبيا، مما يعزز التعاون الصحي المصري الإفريقي.

إضافة علاج الأورام وإنشاء وحدة غسيل كلوي

أضاف «عبدالغفار» أن اللقاء ناقش إمكانية إضافة علاج الأورام وإنشاء وحدة غسيل كلوي إلى المركز، كما وجه الوزير بدراسة إرسال فرق طبية متخصصة لتدريب الأطباء في جامبيا.

كما تناول اللقاء التعاون في مجال المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، مع استعراض التحديات المتعلقة برسوم تسجيل الأدوية، رغم التقدم في دخول الأدوية المصرية إلى السوق الجامبية، حيث أكد الجانبان السعي لمراجعة الإجراءات التنظيمية لتسهيل نفاذ الدواء المصري وتعزيز الشراكة الصحية.

أشار عبدالغفار إلى مناقشة سبل التعاون في التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك إرسال قوافل طبية في مختلف التخصصات، خاصة جراحات القلب، والاستفادة من الخبرات المصرية، واستقبال متدربين جامبيين في مجالات الأورام والجراحة وجراحات القلب والصدر.

من جانبه، أكد وزير صحة جامبيا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا بدور مصر في التعليم والصحة وبناء القدرات بالقارة الإفريقية، معبرًا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة من الشراكة الصحية المثمرة.

حضر اللقاء الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع التنمية والبحوث، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير.