تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

كشف دفاع أسرة ضحايا جريمة اطفال فيصل، السر الحقيقي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل".

وأكد الدفاع أن المتهم حاول إقامة علاقة غير شرعية مع السيدة قبل ارتكاب الجريمة، لكنها رفضت بشدة حفاظًا على شرفها وأطفالها.

وأضاف أن المتهم معروف بعلاقاته النسائية المتعددة، وأنه عقب رفض المجني عليها الانصياع لرغباته، استشاط غضبًا وقرر الانتقام منها، فاستدرجها إلى شقتها التي استأجرها لها من قبل، ثم أقدم على قتلها بطريقة بشعة، ولم يترك أطفالها الثلاثة بعدما شاهدوه أثناء تنفيذ جريمته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.