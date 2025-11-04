مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

لفت الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان الأنظار العام الماضي خلال مزادات الخريف الكبرى في نيويورك، بعد بيعه موزة مثبتة على الجدار بشريط لاصق مقابل 6.2 مليون دولار في دار سوثبى للمزادات، وهو عمل فني أثار حينها جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، ومع اقتراب مبيعات الخريف في نوفمبر الجاري، يستعد كاتيلان لإحداث ضجة أكبر من خلال عرض مرحاضه الشهير المصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراطًا للبيع، وفقًا لما ذكره موقع Artnews.

أوضحت دار سوثبى في بيانها أن القطعة، التي تحمل عنوان "أمريكا"، هي طبعة مكونة من ثلاث نسخ بالإضافة إلى نسختين تجريبيتين للفنان، مشيرةً إلى أن النسخة المعروضة في المزاد صُنعت عام 2016، واستحوذ عليها مالكها الحالي عام 2017 من معرض ماريان غودمان، وتعتبر هذه القطعة من أكثر أعمال كاتيلان رمزية وسخرية في الوقت ذاته، إذ تُجسد رؤية فنية تنتقد التفاوت الطبقي والاستهلاك المفرط في المجتمع المعاصر

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي