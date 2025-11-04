وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الجامعات المصرية.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أح عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود ومتابعتها المستمرة والدائمة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها الوحدات والتشكيلات، مؤكدا أن رجال المنطقة سيظلون دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية مستعدون للذود عن تراب مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى توجيه لأوضاع القوات المصطفة لمختلف الأسلحة والتخصصات داخل أرض الاصطفاف، كما شاهد مرور أسلحة ومعدات الأفرع الرئيسية ومختلف الهيئات والإدارات التخصصية بالقوات المسحة المشاركة بالتفتيش والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من طفرة في مجال تطوير التسليح وفقا لأحدث النظم العالمية والتي وضعتها ضمن أعلن الجيوش في العالم.

كما نفذت القوات الجوية عرض جوي أظهر الاحترافية العالية التي وصل إليها الطيارون وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في أزمنة قياسية.

وقام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها، كما ناقش عددا من المقاتلين في أسلوب تنفيذ مهامهم.

وخلال كلمته، نقل الفريق أول عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدا بما شاهده من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية للعناصر المشاركة في التفتيش.

وقال: «اللي أنا شفته النهارده ده حاجة تشرف وحاجة تسعد وحاجة تبعث السكينة والاطمئنان لقلوبنا، إحنا جيش الشعب وهذا هو ما نعنيه وهذا هو ما يجب أن يقال أن القوات المسلحة هي جيش الشعب لأنها من صلب ونبت هذه الأرض الكريمة الطيبة».

وهنأ القائد العام الشعب المصري الكريم بعظيم الإنجازات خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها افتتاح المتحف المصري الكبير بما يمثله من حضارة وفن ورقي إلى جميع دول العالم ورسالة بأن مصر لديها حضارة وجيش نظامي منذ فجر التاريخ، كذلك مؤتمر شرم الشيخ وما حدث به من عظمة واحترام وتقدير من العالم لجمهورية مصر العربية وزعيم جمهورية مصر العربية.

وأكد وزير الدفاع أن مصر قد اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الاستراتيجي الأول، موضحا أن مصر هي بلد السلام ومصر تعمل دائما للسلام، مشددا على أن القوات المسلحة هي للدفاع عن حدود الوطن، كما شدد وزير الدفاع أن أمن مصر وسلامتها أمانة في أعناق القوات المسلحة، وأن عمل القوات المسلحة ودورها هو الدفاع عن حدود هذا الوطن ولن تتهاون في هذا الدور الوطني المقدس.

وأشار وزير الدفاع أنه عندما يتواجد الخطر على حدود مصر ويقترب من دخول حدود مصر يأتي دور رجال القوات المسلحة، لذلك الجاهزية والكفاءة القتالية للعمل على جميع الاتجاهات.

واختتم كلمته قائلا: «نعاهد الله جميعا ونعاهد الوطن ونعاهد القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية أن نظل على العهد والوعد دائما وأبدا مستعدين للتضحية بأرواحنا ودمائنا فداءً لهذه الأرض وهذا الشعب العظيم».

وفي ختام الفعاليات، قام عدد من طلبة الجامعات المصرية بالمرور على القوات المصطفة للتعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من قدرات وإمكانيات متطورة، معربين عن سعادتهم واعتزازهم بقواتهم المسلحة.