المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
أصل الحكاية

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الطقس
الطقس
أمينة الدسوقي

تشهد محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات، إلى جانب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

منخفض جوي يسيطر على الأجواء

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية رطبة، مع امتداد تأثير منخفض البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وأحيانا السحب الركامية والرعدية فوق بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك العوامل المناخية ساهمت في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع شعور بطقس خريفي مائل للبرودة ليلًا، ودرجات حرارة معتدلة خلال النهار، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 26 درجة مئوية للعظمى.

أمطار متفاوتة ورياح مثيرة للأتربة

شهدت محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية مثل الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تمتد فرص سقوط الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بشكل متقطع.

وأكدت الأرصاد أن بعض المناطق تتعرض لـ أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة تزيد من سرعة الرياح وتؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة.

تحذيرات للمواطنين وإرشادات السلامة

ونصحت الهيئة السائقين بـ القيادة بهدوء خلال ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة المائية، وتجنب الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية أثناء سقوط الأمطار الرعدية. 

أمطار رعدية متقطعة علي سواحل كفرالشيخ

كما دعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة في المساء ومع ساعات الليل، استعدادا لانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة وحالة البحرين

تسجل القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة للعظمى و21 للصغرى، فيما تبلغ في الإسكندرية 27 للعظمى و20 للصغرى، أما شرم الشيخ فالعظمى فيها تصل إلى 34 درجة، في حين تسجل أسوان الأعلى حرارة عند 37 درجة، بينما تنخفض في سانت كاترين إلى 11 درجة مئوية ليلًا.

أما عن حالة البحرين، فذكرت الهيئة أن البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية شرقية معتدلة، بينما البحر الأحمر حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر.

وتواصل هيئة الأرصاد الجوية إصدار نشراتها وتحذيراتها اليومية، مطالبة المواطنين بمتابعة التحديثات أولا بأول، خاصة مع التقلبات الجوية المفاجئة التي تميز فصل الخريف في مصر.

