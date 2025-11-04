الطقس اليوم.. استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد

الطقس اليوم.. تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يميل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومع بداية الليل، يسود طقس معتدل الحرارة، يميل إلى البرودة في آخره.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكون شبورة مائية خفيفة إلى كثيفة أحيانًا من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق المتجهة من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري.

بينما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين بجنوب البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري للعظمى 29° والصغرى 21°

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري للعظمى 27° والصغرى 20°

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة للعظمى 28° والصغرى 20°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر للعظمى 32° والصغرى 23°

شمال الصعيد للعظمى 31° والصغرى 18°

جنوب الصعيد للعظمى 37° والصغرى 21°

أما نشاط الرياح وحالة البحرين، فتكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء بسرعة تتراوح بين 24 و28 كم/س.

أما عن حالة البحرين، البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والبحر الأحمر تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بالقيادة بحذر في ساعات الصباح بسبب الشبورة، وارتداء ملابس خريفية مناسبة، خصوصًا ليلًا وفي الساعات المتأخرة.