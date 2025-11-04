قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الطقس اليوم.. استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

الطقس اليوم.. تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يميل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومع بداية الليل، يسود طقس معتدل الحرارة، يميل إلى البرودة في آخره.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكون شبورة مائية خفيفة إلى كثيفة أحيانًا من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق المتجهة من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري. 

بينما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين بجنوب البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري  للعظمى  29°  والصغرى  21°
السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري  للعظمى 27° والصغرى 20°
السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة للعظمى 28° والصغرى   20°
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  للعظمى  32° والصغرى  23°
شمال الصعيد   للعظمى  31°  والصغرى 18°
جنوب الصعيد للعظمى    37° والصغرى   21°

أما نشاط الرياح وحالة البحرين، فتكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء بسرعة تتراوح بين 24 و28 كم/س.

أما عن حالة البحرين، البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والبحر الأحمر تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بالقيادة بحذر في ساعات الصباح بسبب الشبورة، وارتداء ملابس خريفية مناسبة، خصوصًا ليلًا وفي الساعات المتأخرة.

