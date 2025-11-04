أحمد موسى: عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة منذ اكتشافها قبل 103 سنوات

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالخدمات المتميزة التي يقدمها المتحف المصري الكبير للزوار، مؤكدًا أن إدارة المتحف نجحت في توفير تجربة فريدة تجمع بين الحداثة والتاريخ، لتصبح الزيارة حدثًا استثنائيًا لكل من المصريين والسياح.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن أي مشكلة يواجهها الزائر في المتحف «يتم حلها فورًا»، مشيرًا إلى أن مستوى الخدمة المقدمة يفوق التوقعات.

وأضاف أن المتحف يشهد إقبالًا جماهيريًا وسياحيًا غير مسبوق منذ افتتاحه التجريبي، حيث عبّر العديد من السياح عن انبهارهم بالمتحف، ووصفوه بأنه أهم حدث ثقافي وتاريخي في حياتهم، بعد انتظار طويل لافتتاحه وزيارته.

وأكد موسى أن اليوم، 4 نوفمبر، يشهد لأول مرة منذ 103 سنوات عرضًا كاملًا لجميع مقتنيات الملك توت عنخ آمون، موضحًا أن تلك القطع الأثرية تعتبر من أغلى وأندر المقتنيات في العالم ولا تُقدر بثمن.

كما وجه التحية إلى جميع العاملين في المتحف المصري الكبير على جهودهم الكبيرة في خدمة الزوار وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مضيفًا: مصر بتعمل كل حاجة جميلة.. والمتحف المصري الكبير فخر لكل مصري.

وأردف: اللي زار مرة المتحف المصري الكبير هيسافر يجيب أهله ويجوا تاني وتالت يزورو المتحف،والكثير من السياح كانوا يترقبون افتتاح المتحف المصري منذ سنوات لزيارته.