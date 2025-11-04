عيد الوحدة.. ملك المغرب يصدر مرسوما بتحديد يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام عيدا وطنيا جديدا باسم "عيد الوحدة"، تخليدا للتحول التاريخي في قضية الصحراء الغربية.

وجاء في بيان الديوان الملكي أن هذا القرار يأتي "اعتبارًا للمنعطف التاريخي الذي شهده مسار القضية الوطنية، واستحضارًا للتطورات الحاسمة التي أفرزها قرار مجلس الأمن رقم 2797/2025"، مشيرًا إلى الخطاب الأخير للملك إلى شعبه الوفي، والذي تناول هذه التطورات.

وأضاف البيان أن هذه المناسبة ستمنح خلالها الملك عفوه الشريف، كما ستجسد رمزية الوحدة الوطنية والتمسك الثابت بالوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح البيان أن عيد الوحدة سيكون فرصة وطنية للتعبير عن التلاحم الوطني والتشبث بمقدسات المملكة وحقوقها المشروعة.

ويعود اختيار يوم 31 أكتوبر إلى تاريخ اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، معتبرًا أن منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" للصراع الذي يمتد منذ نحو خمسين عامًا.

ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات وفق خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عام 2007، وهو ما يمثل دعمًا واسعًا على المستوى الدولي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، ويحظى بتأييد معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.