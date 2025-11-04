قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عيد الوحدة.. ملك المغرب يصدر مرسوما بتحديد يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام عيدا وطنيا جديدا باسم "عيد الوحدة"، تخليدا للتحول التاريخي في قضية الصحراء الغربية.

وجاء في بيان الديوان الملكي أن هذا القرار يأتي "اعتبارًا للمنعطف التاريخي الذي شهده مسار القضية الوطنية، واستحضارًا للتطورات الحاسمة التي أفرزها قرار مجلس الأمن رقم 2797/2025"، مشيرًا إلى الخطاب الأخير للملك إلى شعبه الوفي، والذي تناول هذه التطورات. 

وأضاف البيان أن هذه المناسبة ستمنح خلالها الملك عفوه الشريف، كما ستجسد رمزية الوحدة الوطنية والتمسك الثابت بالوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح البيان أن عيد الوحدة سيكون فرصة وطنية للتعبير عن التلاحم الوطني والتشبث بمقدسات المملكة وحقوقها المشروعة.

ويعود اختيار يوم 31 أكتوبر إلى تاريخ اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، معتبرًا أن منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" للصراع الذي يمتد منذ نحو خمسين عامًا.

ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات وفق خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عام 2007، وهو ما يمثل دعمًا واسعًا على المستوى الدولي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، ويحظى بتأييد معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.

العاهل المغربي الملك محمد السادس عيد الوحدة قضية الصحراء المغربية المغرب قضية الصحراء الغربية

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

المتحف المصري الكبير

18 ألف مصري وأجنبي زاروا المتحف المصري الكبير

جانب من الفاعليات

جامعة عين شمس تناقش الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن سد عجز معلمي الصفوف الأولى بالمدارس

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

