ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي لتجاوز خلافات البلدين



وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق بين البلدين من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة.

وفي خطاب له بثته وسائل إعلام مغربية ؛ فقد قال الملك محمد السادس : "أدعو أخي الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات.

وأضاف العاهل المغربي في خطابه قائلا : ومن أجل بناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".

وختم: "كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين دوله الخمس المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا".