مجلس الأمن يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء.. والملك يعلق على القرار

صوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة لصالح قرار مدعوم من الولايات المتحدة، ينص على أن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية هي الحل "الأنسب" للمنطقة المتنازع عليها، على الرغم من المعارضة الشديدة من الجزائر.

وينص القرار، الذي اعتُمد بأغلبية 11 صوتًا دون أي اعتراض، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت - بعد رفض الجزائر المشاركة - على أن الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون أساسًا لمفاوضات لحل النزاع المستمر منذ 50 عامًا.

وصوتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة من الدول الأعضاء في هذا التصويت.

وفي أول تعليق رسمي على قرار مجلس الأمن أكد عاهل المغرب الملك محمد السادس، أنه بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي".

وأضاف عاهل المغرب قائلا "إنه من دواعي الاعتزاز، أن يتزامن هذا التحول التاريخي، مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب".

واستطرد العاهل المغربي قائلا “إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده"، مضيفا "لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخيّة".