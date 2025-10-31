قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سفير الإمارات: المتحف المصري الكبير صرح حضاري فريد يجسد رؤية مصر العريقة

سفير دولة الإمارات
سفير دولة الإمارات
فرناس حفظي

قال السفير حمد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة لمصر، وللعالم العربي، وللتراث الإنساني بأسره، إذ يجسد هذا الصرح الحضاري الفريد رؤية مصر العريقة في صون حضارتها العظيمة وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة تليق بعظمة تاريخها وثراء إرثها الثقافي.

وأكد أن هذا الافتتاح يشكل إنجازًا حضاريًا عالميًا يعكس عبقرية الإنسان المصري وقدرته على الإبداع عبر العصور، ويُبرز المكانة التاريخية لمصر وريادتها الثقافية التي ألهمت الإنسانية منذ فجر التاريخ.

وقال سعادته:
"أنظار العالم تتجه نحو القاهرة في انتظار افتتاح صرحٍ استثنائي هو الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، ورسالة من مصر إلى الإنسانية بأن التاريخ يعيش في وجدان الشعوب التي تصونه وتورّثه أجيالها. في المتحف المصري الكبير تتجدد الحضارة، وتُروى القصة من جديد، لتجسّد رحلةً متواصلة من الأصالة والإبداع، وتُبرز روح مصر التي صنعت التاريخ وتواصل صنع المستقبل."

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يمثل إضافة نوعية لا تُقدّر بثمن للتراث الإنساني، ويؤكد مجددًا على الريادة التاريخية والثقافية لمصر، مشيرًا إلى أن أثر هذا الإنجاز لا يقتصر على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل الأمة العربية والعالم أجمع.

وأوضح أن موقع المتحف الاستراتيجي بالقرب من أهرامات الجيزة يجعله بوابة عالمية للحضارة المصرية، ووجهة ثقافية وسياحية رائدة تجمع بين عراقة الماضي وأحدث تقنيات العرض المتحفي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إشعاع حضاري عالمي، ويدعم قطاع السياحة المصري في تحقيق نمو مستدام.

وأكد سعادة السفير أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تشارك مصر فرحتها بهذا الحدث التاريخي، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والروابط الثقافية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، ومؤكدًا أن هذا المشروع العملاق يعكس الإرادة القوية للقيادة المصرية في صون الهوية الوطنية وإبرازها بروح جديدة تواكب تطلعات المستقبل.

واختتم سعادته تصريحه بتقديم خالص التقدير للحكومة المصرية وكافة الفرق العاملة التي أنجزت هذا المشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية، معربًا عن تمنياته لمصر بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، ومؤكدًا أن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر الخالدة للتراث الإنساني، ورمز متجدد لحضارةٍ تُلهم العالم وتبني من مجد الماضي جسراً يمتد إلى آفاق الغد. 

السفير حمد الزعابي سفير دولة الإمارات افتتاح المتحف المصري الكبير صرحٍ استثنائي موقع المتحف الاستراتيجي

