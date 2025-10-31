وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي اليوم الجمعة أن جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية لدفع الغواصات، في ظل ما وصفه بـ البيئة الأمنية المتزايدة الخطورة في المنطقة.



وجاء تصريح كويزومي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منح كوريا الجنوبية الإذن ببناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أحد أحواض السفن بمدينة فيلادلفيا، وهو ما سيجعلها من بين ست دول فقط تمتلك مثل هذه الغواصات - وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.



وأوضح الوزير الياباني، أن بلاده تدرس خيارات متعددة لتعزيز قدراتها الدفاعية البحرية، مع الحفاظ على التزاماتها السلمية المنصوص عليها في الدستور، مضيفًا أن اليابان تراقب التطورات الإقليمية عن كثب لضمان أمنها القومي واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.