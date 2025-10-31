قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقف الرحلات الجوية في نيويورك رغم تحسن الأحوال الجوية

مطار جون إف كينيدي
مطار جون إف كينيدي
فرناس حفظي

تستمر التأخيرات في مطارات منطقة نيويورك الكبرى، رغم انحسار الأمطار الغزيرة التي تسببت بها العاصفة التي ضربت المنطقة يوم الخميس.
وقالت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك إن مطارات جون إف كينيدي، ولاغوارديا، ونيوارك تخضع لقيود في حركة المرور الجوية، فرضتها إدارة الطيران الفيدرالية بسبب الرياح القوية ونقص الموظفين في مراكز مراقبة الحركة الجوية.
وأضافت الإدارة أن الرحلات المتجهة إلى مطار جون إف كينيدي تواجه توقفاً أرضياً في مطارات المغادرة حتى الساعة السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، مع تأخيرات تصل إلى نحو ساعة في المتوسط.
وفي مطار لاغوارديا، قد تمتد التأخيرات إلى ساعتين أو أكثر، بينما تبلغ في مطار نيوارك نحو ساعة وأربعين دقيقة، بحسب إدارة الطيران الفيدرالية.
وحذرت السلطات من احتمال فرض مزيد من القيود إذا ساءت الأحوال الجوية مجدداً، داعية المسافرين إلى متابعة تحديثات شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات.

