فرانس 24: المتحف المصري الكبير أعجوبة ثقافية بمليار دولار تفتح أبوابها أمام العالم

كشفت قناة «فرانس 24» في تقريرٍ بثّته عبر برنامجها الثقافي Arts24 عن جولة حصرية داخل المتحف المصري الكبير، واصفةً إياه بأنه «تحفة ثقافية عملاقة» تقع على بُعد ميل واحد فقط من أهرامات الجيزة، وتُعد من أكبر المشاريع المتحفية في العالم الحديث.

وقالت مقدمة البرنامج “إيف جاكسون” إن الافتتاح الكبير للمتحف، الذي تأجل مرات عدة بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، سيمنح العالم فرصة نادرة لاكتشاف الكنوز المصرية قبل الموعد الرسمي للافتتاح.

وأوضح التقرير أن المتحف، الذي استغرق بناؤه نحو عقدين من الزمن وبلغت تكلفته مليار دولار، يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تجتمع تحت سقف واحد لأول مرة في التاريخ.

وأشار إلى أن المتحف يتميز بمختبرات ترميم متطورة وتصميم معماري مستدام يقلّل استهلاك الطاقة بنسبة 60%، فضلًا عن إطلالاته البانورامية الخلابة على الأهرامات، ليجسد بذلك بيان مصر الجريء للعالم، الذي يربط بين 7 آلاف عام من التاريخ والطموح المعاصر.

وأضافت جاكسون أن جولة Arts24 داخل المتحف، أتاحت فرصة فريدة لاكتشاف القصص وراء التماثيل العملاقة والهندسة المعمارية الثورية، والالتقاء بالخبراء الذين يسهمون في إحياء الماضي بروح الحاضر.