قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد..من هو؟
عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش
تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك
أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم
تعرف على صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير
ذكاء التكنولوجيا وعبقرية التاريخ| المتحف المصري الكبير يدخل عصر الذكاء الصناعي.. إدارة وتشغيل بـ “إنترنت الأشياء”
أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟
حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرانس 24: المتحف المصري الكبير أعجوبة ثقافية بمليار دولار تفتح أبوابها أمام العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
فرناس حفظي

كشفت قناة «فرانس 24» في تقريرٍ بثّته عبر برنامجها الثقافي Arts24 عن جولة حصرية داخل المتحف المصري الكبير، واصفةً إياه بأنه «تحفة ثقافية عملاقة» تقع على بُعد ميل واحد فقط من أهرامات الجيزة، وتُعد من أكبر المشاريع المتحفية في العالم الحديث.

وقالت مقدمة البرنامج “إيف جاكسون” إن الافتتاح الكبير للمتحف، الذي تأجل مرات عدة بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، سيمنح العالم فرصة نادرة لاكتشاف الكنوز المصرية قبل الموعد الرسمي للافتتاح.

وأوضح التقرير أن المتحف، الذي استغرق بناؤه نحو عقدين من الزمن وبلغت تكلفته مليار دولار، يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تجتمع تحت سقف واحد لأول مرة في التاريخ.

وأشار إلى أن المتحف يتميز بمختبرات ترميم متطورة وتصميم معماري مستدام يقلّل استهلاك الطاقة بنسبة 60%، فضلًا عن إطلالاته البانورامية الخلابة على الأهرامات، ليجسد بذلك بيان مصر الجريء للعالم، الذي يربط بين 7 آلاف عام من التاريخ والطموح المعاصر.

وأضافت جاكسون أن جولة Arts24 داخل المتحف، أتاحت فرصة فريدة لاكتشاف القصص وراء التماثيل العملاقة والهندسة المعمارية الثورية، والالتقاء بالخبراء الذين يسهمون في إحياء الماضي بروح الحاضر.

Arts24 المتحف المصري الكبير تحفة ثقافية عملاقة الافتتاح الكبير للمتحف الكنوز المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في حفل تنصيب القس توما فخري ليب راعيا لكنيسة ببا الإنجيلية

تمثال رمسيس داخل المتحف المصري الكبير

واجهةً تليق بعظمة مصر وتاريخها.. اتحاد العمال عن المتحف الكبير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

جامعة عين شمس تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد