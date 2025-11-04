مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء يوناني بسبب احتجاجات مناصرة لغزة

أفاد موقع "إسرائيل اليوم" اليوم الثلاثاء أن مئات السياح الإسرائيليين وجدوا أنفسهم محاصرين في ميناء سودا باليونان، نتيجة مظاهرة احتجاجية مناهضة لإسرائيل وتندد بالعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وجرت المظاهرة أمس في ميناء أرغوستولي بجزيرة كيفالونيا، عقب وصول سفينة سياحية تقل نحو 1500 سائح إسرائيلي.

وقد اتخذت الشرطة اليونانية إجراءات أمنية مشددة، حيث أرسلت تعزيزات من أثينا وباترا، وأغلقت بعض الطرق المحيطة بالميناء لضمان السلامة العامة. وتم نقل السياح لاحقًا بواسطة حافلات خاصة إلى المناطق السياحية التي ينوون زيارتها.

وتجمع المتظاهرون المؤيدون لفلسطين في الميناء، مرددين شعارات مثل "الحرية لفلسطين"، احتجاجًا على ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة.

يذكر أن السفينة نفسها تعرضت الأسبوع الماضي لاحتجاجات مماثلة في موانئ باترا وكالاماتا في شبه جزيرة المورة. كما شهدت اليونان في العامين الأخيرين عدة احتجاجات مناهضة لإسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين، بعضها منعت السلطات تنظيمه.