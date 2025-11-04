قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
وزير المالية: إطلاق حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين
أحمد موسى يطالب بزيادة مدة العمل فى المتحف المصري الكبير لـ 12 ساعة
تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس
هل يجوز إهداء ثواب العبادة للغير؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم ويوصي بدعاء مأثور
مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء يوناني بسبب احتجاجات مناصرة لغزة
أحمد موسى: ما فعلته مصر بالمتحف الكبير غير موجود في أوروبا بشهادة السائحين
بالقوة الضاربة .. تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا
الداخلية تكشف حقيقة بلاغ سيدة بتغيب نجلها وعدم تحرّك قسم الشرطة ببني سويف
كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي
أحمد موسى: عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة منذ اكتشافها قبل 103 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء يوناني بسبب احتجاجات مناصرة لغزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد موقع "إسرائيل اليوم" اليوم الثلاثاء أن مئات السياح الإسرائيليين وجدوا أنفسهم محاصرين في ميناء سودا باليونان، نتيجة مظاهرة احتجاجية مناهضة لإسرائيل وتندد بالعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وجرت المظاهرة أمس في ميناء أرغوستولي بجزيرة كيفالونيا، عقب وصول سفينة سياحية تقل نحو 1500 سائح إسرائيلي. 

وقد اتخذت الشرطة اليونانية إجراءات أمنية مشددة، حيث أرسلت تعزيزات من أثينا وباترا، وأغلقت بعض الطرق المحيطة بالميناء لضمان السلامة العامة. وتم نقل السياح لاحقًا بواسطة حافلات خاصة إلى المناطق السياحية التي ينوون زيارتها.

وتجمع المتظاهرون المؤيدون لفلسطين في الميناء، مرددين شعارات مثل "الحرية لفلسطين"، احتجاجًا على ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة.

يذكر أن السفينة نفسها تعرضت الأسبوع الماضي لاحتجاجات مماثلة في موانئ باترا وكالاماتا في شبه جزيرة المورة. كما شهدت اليونان في العامين الأخيرين عدة احتجاجات مناهضة لإسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين، بعضها منعت السلطات تنظيمه.

مئات السياح الإسرائيليين ميناء سودا باليونان مظاهرة احتجاجية مناهضة لإسرائيل قطاع غزة ميناء أرغوستولي بجزيرة كيفالونيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

الرئيس القبرصي يدعو إلى إنشاء منظمة أمنية للشرق الأوسط على غرار الناتو

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

الولايات المتحدة تعلن تخفيف بعض عقوباتها على بيلاروسيا

الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر

وزير بريطاني يؤكد دعم بلاده للإصلاح والاستقرار والأمن في لبنان

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد