زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
حوادث

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أسوان - القاهرة

حادث
حادث
محمد عبد الفتاح

ينشر صدى البلد قائمة المصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

وبالكشف الطبى تبين إصابة كل من عمر مجدى حسين، ومحمد عبد الرحيم عبد الراضى، وعمرو خالد حسن، وعمرو محمد بسطاوى، وإسماعيل صلاح الدين إسماعيل، وتنوعت إصاباتهم بين الكسور والجروح المتفرقة. 

حادث 

وتم تحرير محضر بالواقعة وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، كما تم رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.  

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

حفل لفريق "دنيتنا" للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

بعد غد.. حفل لفريق دنيتنا للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

تامر عبد المنعم

تامر عبدالمنعم يفتتح الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

همام إبراهيم

أيوه .. همام إبراهيم يبدأ حفلته بيوم السينما السعودية بمهرجان vs-film

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

