ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أسوان - القاهرة

ينشر صدى البلد قائمة المصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وبالكشف الطبى تبين إصابة كل من عمر مجدى حسين، ومحمد عبد الرحيم عبد الراضى، وعمرو خالد حسن، وعمرو محمد بسطاوى، وإسماعيل صلاح الدين إسماعيل، وتنوعت إصاباتهم بين الكسور والجروح المتفرقة.

حادث

وتم تحرير محضر بالواقعة وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، كما تم رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.