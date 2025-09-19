قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
رياضة

برشامة.. شريف إكرامي يعلن عن صدور كتاب له

سارة عبد الله

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن توقيعه لكتاب باسم “برشامة”. 

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “مشاعر متلخبطة واحساس جديد عليا مش مجرد توقيع ولا مجرد كتاب ده جزء مني ومن الرحلة اللي لسه مكملة هيطلع للنور مع دار ريشة للنشر برشامة ورق صغير بأثر كبير”.

شريف إكرامي

من جانب آخر، علّق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تصريحات حسام غالي الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على مصنة "إكس": "مشكلتنا إننا لسه بنتعامل مع النقد كأنه خيانة ومع الاختلاف في الرأي كأنه تهديد.. عندنا تطرف شديد في تصنيف الأمور يا أبيض يا أسود يا ملايكة يا شياطين.. نفس الشخص ممكن يبقى كادر ومستقبل النادي الصبح وخاين بالليل لمجرد إنه قال كلمة صادقة حتى لو في نظر البعض خانه التوقيت والتقدير".

وأضاف: "ده يورينا إن اللي بيحرك المشهد دلوقتي مش عقل ولا موضوعية، ده مزاج لحظي وانفعال أعمى والعقل مالوش مكان في الساحة أصلًا.. لأن في الحقيقة اللي بيحرك الصورة مش بس العواطف والانتماءات والارتباط بالأشخاص.. لكن كمان مصالح وصراعات خفية بتوجه وتتحكم وتحدد مين يبقى بطل النهاردة ومتهم بكرة.. وسط كل دة، الجمهور بيُستغل وبيتحول من شريك واعي لمجرد أداة بيتم اللعب بيها حسب المصلحة".

وأتم: "الخلاصة إن المشهد محتاج عقل يوزن ويقود.. مش مزاج لحظي يغيّر الحقايق ولا مصالح خفية تتحكم في المصير".

شريف إكرامي كتاب حارس مرمى بيراميدز

