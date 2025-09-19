برشامة.. شريف إكرامي يعلن عن صدور كتاب له

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن توقيعه لكتاب باسم “برشامة”.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “مشاعر متلخبطة واحساس جديد عليا مش مجرد توقيع ولا مجرد كتاب ده جزء مني ومن الرحلة اللي لسه مكملة هيطلع للنور مع دار ريشة للنشر برشامة ورق صغير بأثر كبير”.

شريف إكرامي

من جانب آخر، علّق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تصريحات حسام غالي الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على مصنة "إكس": "مشكلتنا إننا لسه بنتعامل مع النقد كأنه خيانة ومع الاختلاف في الرأي كأنه تهديد.. عندنا تطرف شديد في تصنيف الأمور يا أبيض يا أسود يا ملايكة يا شياطين.. نفس الشخص ممكن يبقى كادر ومستقبل النادي الصبح وخاين بالليل لمجرد إنه قال كلمة صادقة حتى لو في نظر البعض خانه التوقيت والتقدير".

وأضاف: "ده يورينا إن اللي بيحرك المشهد دلوقتي مش عقل ولا موضوعية، ده مزاج لحظي وانفعال أعمى والعقل مالوش مكان في الساحة أصلًا.. لأن في الحقيقة اللي بيحرك الصورة مش بس العواطف والانتماءات والارتباط بالأشخاص.. لكن كمان مصالح وصراعات خفية بتوجه وتتحكم وتحدد مين يبقى بطل النهاردة ومتهم بكرة.. وسط كل دة، الجمهور بيُستغل وبيتحول من شريك واعي لمجرد أداة بيتم اللعب بيها حسب المصلحة".

وأتم: "الخلاصة إن المشهد محتاج عقل يوزن ويقود.. مش مزاج لحظي يغيّر الحقايق ولا مصالح خفية تتحكم في المصير".