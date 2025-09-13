شريف إكرامي يعلق برسائل نارية بعد تصريحات حسام غالي

علّق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تصريحات حسام غالي الأخيرة، والتي آثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على مصنة "إكس": "مشكلتنا إننا لسه بنتعامل مع النقد كأنه خيانة ومع الاختلاف في الرأي كأنه تهديد.. عندنا تطرف شديد في تصنيف الأمور يا أبيض يا أسود يا ملايكة يا شياطين.. نفس الشخص ممكن يبقى كادر ومستقبل النادي الصبح وخاين بالليل لمجرد إنه قال كلمة صادقة حتى لو في نظر البعض خانه التوقيت والتقدير".

https://x.com/SEkramyofficial/status/1966872001231954090

وأضاف: "ده يورينا إن اللي بيحرك المشهد دلوقتي مش عقل ولا موضوعية، ده مزاج لحظي وانفعال أعمى والعقل مالوش مكان في الساحة أصلًا.. لأن في الحقيقة اللي بيحرك الصورة مش بس العواطف والانتماءات والارتباط بالأشخاص.. لكن كمان مصالح وصراعات خفية بتوجه وتتحكم وتحدد مين يبقى بطل النهاردة ومتهم بكرة.. وسط كل دة، الجمهور بيُستغل وبيتحول من شريك واعي لمجرد أداة بيتم اللعب بيها حسب المصلحة".

وأتم: "الخلاصة إن المشهد محتاج عقل يوزن ويقود.. مش مزاج لحظي يغيّر الحقايق ولا مصالح خفية تتحكم في المصير".

يأتي ذلك بعد تصريحات حسام غالي الأخيرة التي أثارت موجة واسعة من الجدل، حيث قال خلال حواره مع أحد برامج البودكاست: «ممكن أكون شايف نفسي رئيس النادي الأهلي، وممكن أحقق طموح الناس اللي شايفاني رئيس النادي الأهلي، وممكن أحققلهم اللي طول عمرهم بيحلموا بيه كنادي ومبادئ النادي وشخصية النادي وكيان النادي، عشان أنا حافظه وعارفه كويس أوي ومتربي على المبادئ.. لما دخلت الإدارة وشوفت الدنيا على حقيقتها مش من بعيد زي ما كنت بلعب كورة، دلوقتي شايف الموضوع بوضوح أكتر وبحس إني مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي حاليًا».