طارق السيد: حسام غالي يتفوق إداريًا على سيد عبد الحفيظ بـ الأهلي

تحدث طارق السيد عن الفارق بين حسام غالي وسيد عبد الحفيظ في مجال الإدارة داخل النادي الأهلي.



وأوضح طارق السيد خلال تصريحات تلفزيونية :أن حسام غالي يمتلك خبرة إدارية أوسع، إذ سبق له العمل كعضو في مجلس إدارة النادي، وهو ما منحه خبرات تنظيمية وإدارية على مستوى عالٍ، بينما بدأ سيد عبد الحفيظ مشواره الإداري بشكل مباشر في المناصب التنفيذية.

خبرات إدارية مختلفة

وأضاف طارق السيد أن غالي تدرج إداريًا بشكل أسرع نتيجة عمله داخل مجلس الإدارة، وهو ما جعله يسبق عبد الحفيظ في هذا المجال، مشيرًا إلى أن كلاهما يمثل إضافة قوية للأهلي في الجوانب الإدارية والرياضية، لكن تجارب غالي تمنحه أفضلية نسبية في التعامل مع الملفات التنظيمية الكبيرة