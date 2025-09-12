عضو مجلس الزمالك ينتقد حسام غالي لهذا السبب

انتقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد ظهوره الأخير في أحد برامج البودكاست.

وعقب ظهور غالي الأخير في أحد برامج البودكاست، أعلن الخطيب في بيان رسمي قراره عدم الترشح مرة أخرى لخوض انتخابات النادي الأهلي.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي: «معتقدش أن في حد بيظهر مشاكل في الفترة الأخيرة دي وبيحصل خلافات كتير».

وتابع: «لو اتنين بس بيختلفوا مش تلات أشخاص، أنا ممكن أكون مش راضي ودا قراري، بس هو داخلي واختلافاتنا».

وأكمل: «سيبك من الحاجات اللي بتطلع على السوشيال ميديا، إحنا خلافاتنا جوة البيت وأي بيت فيه خلافات».