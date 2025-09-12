الزمالك يجري تغييرات محدودة أمام المصري بسبب الغيابات

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء تغييرات محدودة على تشكيل الأبيض خلال مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق الأبيض.

ويغيب محمود حمدي الونش للإيقاف بعد طرده في مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري، وفي نفس الوقت يغيب كل من أحمد ربيع ومحمود جهاد ومحمد شحاتة للإصابة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الأخير في الرابعة عصرًا، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض.

وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء غدًا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.