الزمالك يدرس ضم المغربي عبد الحميد معالي لقائمة مباراة المصري

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضم المغربي عبد الحميد معالي لقائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل إعجاب الجهاز الفني بمستوى اللاعب في التدريبات ومباراة النجوم الودية التي شارك فيها معالي وسجل خلالها هدف فريقه.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الأخير مساء اليوم، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض، وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويغيب محمود حمدي الونش للإيقاف بعد طرده في مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري، وفي نفس الوقت يغيب كل من أحمد ربيع ومحمود جهاد ومحمد شحاتة للإصابة.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء غدًا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.