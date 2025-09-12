اللي عمل الخطيب يعمل غيره.. مشادة بين أكرامي ونجمي الزمالك

دخل إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، في مشادة مع طارق يحيى، مدرب الزمالك السابق، وأحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، بسبب خبر اعتذار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم الاستمرار في منصبه.

وقال طارق يحيى عبر قناة "إم بي سي مصر 1": “أنا شايف كفاية كدة على الخطيب، تحمل ضغوطات كتير”.

وعلق إكرامي، قائلًا: "مينفعش تتقال، كفاية على الخطيب كدة"، ليرد طارق يحيى: "أنا بتكلم على صحته، مش قصدي إنه مش قادر".

وأضاف إكرامي: "كان لازم تقول على صحته في الأخر، ده اعتراضي".

وعلق أحمد سليمان، قائلًا: “أنا بقول إن توقيت القرار مش صح، لازم يقول للجمعية العمومية، وفي ماتشات الأهلي داخل عليها”. ليكمل إكرامي، قائلًا: “ملهاش علاقة بالماتشات"”.

وأتم إكرامي حديثه، قائلًا: “أوعوا تفتكروا إن الخطيب لو ساب مجلس الأهلي، إن الأهلي هيقع، الأهلي غني برجالته واللي عمل الخطيب هيعمل غيره”.