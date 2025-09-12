قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حريق مروع وسط الصين
تهشم سيارة أجرة في نهيار منزل مهجور بطنطا.. صور
اللي عمل الخطيب يعمل غيره.. مشادة بين أكرامي ونجمي الزمالك

محمود الخطيب
محمود الخطيب
يمنى عبد الظاهر

دخل إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، في مشادة مع طارق يحيى، مدرب الزمالك السابق، وأحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، بسبب خبر اعتذار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم الاستمرار في منصبه.

وقال طارق يحيى عبر قناة "إم بي سي مصر 1": “أنا شايف كفاية كدة على الخطيب، تحمل ضغوطات كتير”.

وعلق إكرامي، قائلًا: "مينفعش تتقال، كفاية على الخطيب كدة"، ليرد طارق يحيى: "أنا بتكلم على صحته، مش قصدي إنه مش قادر".

وأضاف إكرامي: "كان لازم تقول على صحته في الأخر، ده اعتراضي".

وعلق أحمد سليمان، قائلًا: “أنا بقول إن توقيت القرار مش صح، لازم يقول للجمعية العمومية، وفي ماتشات الأهلي داخل عليها”. ليكمل إكرامي، قائلًا: “ملهاش علاقة بالماتشات"”.

وأتم إكرامي حديثه، قائلًا: “أوعوا تفتكروا إن الخطيب لو ساب مجلس الأهلي، إن الأهلي هيقع، الأهلي غني برجالته واللي عمل الخطيب هيعمل غيره”.

الأهلي الزمالك مجلس إدارة النادي محمود الخطيب أحمد سليمان

