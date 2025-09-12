محمد الجارحي يدعم الخطيب بعد قراره بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

حرص محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على دعم محمود الخطيب رئيس النادي بعد قراراه بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وقام الجارحي عبر حسابه على فيس بوك بمشاركة عدد من الصور التي جمعته بالخطيب داخل النادي الأهلي وكتب: “بيبو”.

المرشحون المحتملون لخلافة الخطيب

مع غياب الخطيب، تبرز عدة أسماء قوية داخل النادي وخارجه لقيادة الأهلي:

إبراهيم المنيسي: أحد الرموز الإعلامية الأهلاوية وصاحب حضور جماهيري، قد يكون من الأسماء التي يتم طرحها بقوة.

طارق قنديل: عضو مجلس الإدارة الحالي، الذي اكتسب خبرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تكليفه بملفات مالية وإدارية حساسة.

هشام حطب: رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واسمه مطروح بقوة نظراً لعلاقاته المؤثرة وخبرته الكبيرة في المجال الرياضي.

موقف لجنة الحكماء والأعضاء

مصادر داخل الأهلي كشفت أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي. إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.