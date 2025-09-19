قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم أزهري: تفقد الغائبين ورعاية الآخرين من أهم قواعد الإسلام
طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على جنوب مدينة غزة
ارتفاع عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية.. واحتجاز المئات بالمستشفيات
ميناء غارق … قصة اكتشاف أثري كبير بالإسكندرية
تشييع جثمان شقيقة الفنان أحمد صيام من مسجد عمرو بن العاص| شاهد
محافظ أسيوط: دعم الفلاح وتحسين جودة المحصول أولوية استراتيجية
موعد استخراج بطافات الرقم القومي للمنازل والشقق
بمهرجان بورسعيد.. أحمد المرسي: قابلت مخاطر عديد بالمهنة وغيرت مشهد في الفيل الأزرق
الخطيب يحضر عمومية الأهلي برفقة أعضاء مجلس الإدارة
الزراعة: مصر تقدر اهتمام مجموعة العشرين بقضايا ارتفاع أسعار الغذاء
عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل
شرطة الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى عقب إنتهاء صلاة الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد القاهرة.

لعب الفريقان عشر مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود سيراميكا كليوباترا موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 13 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة وعشرين هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و5-2 في الدور الأول لهذا الموسم 2024-2025، و4-1 موسم 2023-2024. هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، وسام أبو علي أربعة أهداف، وثلاثة أهداف لكل من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري بطولة الدوري استاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

نتنياهو

هآرتس: انقسام داخل القيادة الإسرائيلية وتزايد الانتقادات لـ نتنياهو

صورة أرشيفية لاجتماع لمجلس الأمن الأممي

الأمم المتحدة تستعد للتصويت على إعادة فرض العقوبات المفاجئة على إيران

تهجير الفلسطينين

الأونروا : تكلفة النزوح من مدينة غزة تتجاوز 3180 دولار

بالصور

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد