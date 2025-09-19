اجتماعات في الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا لهذا السبب

كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، تطورات داخل النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وكتب عبد الباسط عبر فيسبوك: “اجتماعات مكثفة بين اللاعبين الكبار في الأهلي والجهاز الفني حول أهمية مباراة سيراميكا النهاردة، وفيه غضب بسبب مركز الفريق في بطولة الدوري وتعاهدوا على الفوز”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا يتيمًا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.