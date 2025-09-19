الرفض غير مدرج.. استمارة تصويت لائحة النظام الأساسي للأهلي تثير جدلا واسعا

أثارت الاستمارة الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسى بالنادي الأهلي جدلا واسعا بين أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي.

الجدل تمثل في توزيع استمارة تعديلات النظام الأساسي بالنادي الأهلي التي تضمنت خيارين: أوافق وأوافق مع التعديل الآتي فقط.

وخلت استمارة تعديلات النظام الأساسي بالنادي الأهلي بين طياتها من خيار الرفض.



وانطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وذلك لتوفيق أوضاعه طبقًا لتعديلات قانون الرياضة المصري.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي علي مقر القلعة الحمراء للمشاركة ضمن فعاليات الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وشكل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لجنة قانونية متخصصة لدراسة هذه التعديلات واتخاذ ما يلزم لضمان مستقبل النادي.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم العمل باللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة.

