قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.. شريف يقود الهجوم

الأهلي
الأهلي

استقر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، في مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل “كوكا” -  ياسين مرعي - أحمد رمضان “بيكهام” - محمد هاني.

الوسط: ديانج - مروان عطية - محمد بن رمضان.

الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” - أشرف بن شرقي - محمد شريف.

ويفقد الأهلي خدمات أحمد سيد “زيزو” بسبب إصابة عضلية، وإمام عاشور بعد إصابته بفيروس A.

إلى جانب زيزو وإمام عاشور، يغيب  الثلاثي أشرف داري وكريم فؤاد ومحمد شكري، بسبب الإصابة أيضاً، إضافة إلى أحمد عبد القادر الذي يخضع للتأهل.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا وحيدا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

الأهلي عماد النحاس سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز تشكيل الأهلي المتوقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

ترشيحاتنا

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي

علاء عزوز: وزارة الزراعة تبنت استراتيجية لتطوير النخيل ورفع جودة التمور

دفع فاتورة التليفون الارضي للنت

لضمان تشغيل الإنترنت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

طلاب الجامعات

التعليم العالي: 4 ملايين طالب وطالبة يستعدون لبدء العام الجامعي الجديد

بالصور

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد