"الصحفيين العرب" يدين اقتحام صحيفة عدن الغد اليمنية

يدين اتحاد الصحفيين العرب جريمة الاقتحام المسلح التي طالت مقر صحيفة عدن الغد في العاصمة المؤقتة عدن ، وما رافقها من تدمير ونهب لمحتويات المقر، والاعتداء الجسدي على عدد من الزملاء الصحفيين والعاملين أثناء تأديتهم لعملهم المهني من قبل عناصر مسلحة.

ويؤكد الاتحاد أن هذا الاعتداء الخطير، الذي نفذته عناصر مسلحة خارجة عن القانون، يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، وجريمة مكتملة الأركان بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية، ويعكس حالة الانفلات الأمني والتغول على الحريات العامة في المدينة.

وطبقا لما ورد إلى اتحاد الصحفيين العرب من نقابة الصحفيين اليمنيين أن النقابة تلقت بلاغات موثقة من عدد من الصحفيين، من بينهم الصحفي عمر المقرمي، مراسل التلفزيون العربي – عدن، الذي يتعرض لحملة تحريض علنية ممنهجة وتهديدات مباشرة بالاختطاف، وكذلك الصحفي عبدالرب علي ناجي الفتاحي، رئيس تحرير موقع “اليمني الجديد”، عقب نشره تقريرًا صحفيًا حول مشروع مياه العند، وما رافق ذلك من استدعاءات وضغوط وتهديدات ومحاولات ابتزاز مهني ، وأيضا بلاغين من الصحفيين ماهر البرشاء وناصر الزيدي، وهما من محرري صحيفة “عدن الغد”، يفيدان بتلقيهما تهديدات مباشرة وتحريضًا على الاعتداء الجسدي، عقب اقتحام مقر الصحيفة وتحطيمه، والاعتداء على العاملين فيها يوم الأحد الماضي.

يدين اتحاد الصحفيين العرب كل أشكال التحريض والتهديد على العنف والكراهية ضد الصحفيين اليمنيين ، والاستدعاءات الأمنية غير القانونية، مجددا رفضه اقتحام المؤسسات الصحفية واستهداف العاملين فيها، ومحاولات إجبار الصحفيين على الصمت أو الاعتذار أو التراجع عن أعمالهم المهنية .

يعلن اتحاد الصحفيين العرب تضامنه الكامل مع الزملاء في صحيفة عدن الغد حتي ضمان حقهم في العمل الصحفي الآمن والمستقر ، ويدعو كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفيين في عدن وإدانة هذا الاعتداء، والضغط من أجل إيقاف هذه المخاطر وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في اليمن .