الخطيب يحضر عمومية الأهلي برفقة أعضاء مجلس الإدارة

حرص محمودالخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحضور الي مقر قلعة الجزيرة لمتابعة فعاليات الجمعية العمومية الخاصة لإقرار تعديلات لائحة النظام الاساسي.



وتواجد الخطيب برفقة أعضاء مجلسه في الصالة المغطاة وسط وصول كبير لاعضاء النادي.

وأكد الأهلي في بيان رسمي أنه، حرصًا على تحقيق أعلى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية، فقد تم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ووجه مجلس إدارة النادي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة الفعّالة في الاجتماع الخاص اليوم الجمعة ، من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

كما شدد المجلس على أهمية حضور الأعضاء والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي، بما يتوافق مع ما تقرره لائحة النظام الأساسي للنادي.ا.



