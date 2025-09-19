قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم أزهري: تفقد الغائبين ورعاية الآخرين من أهم قواعد الإسلام
طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على جنوب مدينة غزة
ارتفاع عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية.. واحتجاز المئات بالمستشفيات
ميناء غارق … قصة اكتشاف أثري كبير بالإسكندرية
تشييع جثمان شقيقة الفنان أحمد صيام من مسجد عمرو بن العاص| شاهد
محافظ أسيوط: دعم الفلاح وتحسين جودة المحصول أولوية استراتيجية
موعد استخراج بطافات الرقم القومي للمنازل والشقق
بمهرجان بورسعيد.. أحمد المرسي: قابلت مخاطر عديد بالمهنة وغيرت مشهد في الفيل الأزرق
الخطيب يحضر عمومية الأهلي برفقة أعضاء مجلس الإدارة
الزراعة: مصر تقدر اهتمام مجموعة العشرين بقضايا ارتفاع أسعار الغذاء
عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل
شرطة الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى عقب إنتهاء صلاة الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب يحضر عمومية الأهلي برفقة أعضاء مجلس الإدارة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

حرص محمودالخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحضور الي مقر قلعة الجزيرة لمتابعة فعاليات الجمعية العمومية الخاصة لإقرار تعديلات لائحة النظام الاساسي.


وتواجد الخطيب برفقة أعضاء مجلسه في الصالة المغطاة وسط وصول كبير لاعضاء النادي.

وأكد الأهلي في بيان رسمي أنه، حرصًا على تحقيق أعلى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية، فقد تم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ووجه مجلس إدارة النادي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة الفعّالة في الاجتماع الخاص اليوم الجمعة ، من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

كما شدد المجلس على أهمية حضور الأعضاء والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي، بما يتوافق مع ما تقرره لائحة النظام الأساسي للنادي.ا.


 

النادي الأهلي محمود الخطيب الجمعية العمومية الصالة المغطاة اعضاء النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

نتنياهو

هآرتس: انقسام داخل القيادة الإسرائيلية وتزايد الانتقادات لـ نتنياهو

صورة أرشيفية لاجتماع لمجلس الأمن الأممي

الأمم المتحدة تستعد للتصويت على إعادة فرض العقوبات المفاجئة على إيران

تهجير الفلسطينين

الأونروا : تكلفة النزوح من مدينة غزة تتجاوز 3180 دولار

بالصور

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد