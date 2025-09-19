مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد

أشاد الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، بمستوى عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك بعد تألقه أمام الإسماعيلي.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "بسن الـ 40 ومستواه مؤهل يلعب في أوروبا ربنا يحميك يا عبد الله".

وحصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.



وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء.



وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.