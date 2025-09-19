موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري

تترقب جماهير نادي الزمالك موعد المباراة المقبلة لفريقها في الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز الذي حققه الفارس الأبيض على الإسماعيلي أمس الخميس في الجولة السابعة من المسابقة، حيث يأمل عشاق القلعة البيضاء أن يواصل الفريق انتصاراته في مشوار البحث عن لقب محلي غائب منذ سنوات.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الجونة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" اللقاء بشكل حصري باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.

أزمة شيكو بانزا تدخل مرحلة حساسة

على الجانب الإداري، يواصل الزمالك محاولاته لحل أزمة مستحقات صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا مع نادي أمادورا البرتغالي، بعد تأخر النادي في سداد القسط المستحق.

إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب فتحت خطوط اتصال مباشرة مع مسؤولي النادي البرتغالي للتوصل إلى تسوية ودية قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن أمادورا هدد برفع شكوى رسمية إذا لم يتم السداد قبل بعد غدٍ الخميس، وهو ما قد يعرض الزمالك لعقوبات صارمة من بينها غرامات مالية وإيقاف القيد.

أزمات متراكمة تضغط على القلعة البيضاء

الموقف الحالي للزمالك يزداد تعقيدًا مع تراكم القضايا المالية، إذ لا يزال النادي مطالبًا بسداد مستحقات لعدد من اللاعبين السابقين مثل البولندي ميشالاك، بالإضافة إلى متأخرات تخص البرازيلي خوان ألفينا لاعب الفريق الحالي، فضلًا عن عدم دفع القسط الأول لنادي أولكسندريا الأوكراني، وهو ما يضع الإدارة أمام تحديات صعبة في الفترة المقبلة.

وبين تطلعات الجماهير لمواصلة الانتصارات المحلية، وضغوط الأزمات المالية المتراكمة، يدخل الزمالك اختبارًا جديدًا أمام الجونة، سعيًا لمواصلة التقدم في جدول الدوري وعدم فقدان التركيز وسط العواصف الإدارية.