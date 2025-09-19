قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
رياضة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

تترقب جماهير نادي الزمالك موعد المباراة المقبلة لفريقها في الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز الذي حققه الفارس الأبيض على الإسماعيلي أمس الخميس في الجولة السابعة من المسابقة، حيث يأمل عشاق القلعة البيضاء أن يواصل الفريق انتصاراته في مشوار البحث عن لقب محلي غائب منذ سنوات.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الجونة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" اللقاء بشكل حصري باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.

أزمة شيكو بانزا تدخل مرحلة حساسة

على الجانب الإداري، يواصل الزمالك محاولاته لحل أزمة مستحقات صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا مع نادي أمادورا البرتغالي، بعد تأخر النادي في سداد القسط المستحق.

إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب فتحت خطوط اتصال مباشرة مع مسؤولي النادي البرتغالي للتوصل إلى تسوية ودية قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن أمادورا هدد برفع شكوى رسمية إذا لم يتم السداد قبل بعد غدٍ الخميس، وهو ما قد يعرض الزمالك لعقوبات صارمة من بينها غرامات مالية وإيقاف القيد.

أزمات متراكمة تضغط على القلعة البيضاء

الموقف الحالي للزمالك يزداد تعقيدًا مع تراكم القضايا المالية، إذ لا يزال النادي مطالبًا بسداد مستحقات لعدد من اللاعبين السابقين مثل البولندي ميشالاك، بالإضافة إلى متأخرات تخص البرازيلي خوان ألفينا لاعب الفريق الحالي، فضلًا عن عدم دفع القسط الأول لنادي أولكسندريا الأوكراني، وهو ما يضع الإدارة أمام تحديات صعبة في الفترة المقبلة.

وبين تطلعات الجماهير لمواصلة الانتصارات المحلية، وضغوط الأزمات المالية المتراكمة، يدخل الزمالك اختبارًا جديدًا أمام الجونة، سعيًا لمواصلة التقدم في جدول الدوري وعدم فقدان التركيز وسط العواصف الإدارية.

نادي الزمالك الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي الجونة

