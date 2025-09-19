معالي بديلا لـ بيزيرا في تشكيل الزمالك بمباراته المقبلة أمام الجونة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الدفع بالمغربي عبد الحميد معالي في التشكيل الأساسي خلال مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك لتعويض غياب البرازيلي خوان بيزيرا جناح الأبيض الذي سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة الأمس التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز .

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على إستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.