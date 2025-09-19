الزمالك يصرف مكافآت ومستحقات لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الجونة

صرف مسؤولو نادي الزمالك مكافآت الفوز بعدد من المباريات السابقة في مسابقة الدوري، للاعبين خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من صرف بدل السكن للاعبين، ويقوم مسؤولو النادي بتجهيز دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة الأمس التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز .

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.