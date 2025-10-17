الزمالك بالزي الأساسي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب الكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها غداً السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه الأساسي والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني الكامل، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الفسفوري.

حضر الاجتماع من الزمالك، كل من عبد الناصر محمد مدير الكرة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب تواجد ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 500 دعوة لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غد السبت، على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.