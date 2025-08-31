قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
التضامن تُصدر قرارًا بتكليف الدفعة 105 من خريجي الجامعات
استشاري حساسية ومناعة يوضح الفرق بين الجدري والجدري المائي
طرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ 18مدينة | رابط مباشر للحجز
وزارة الصحة بغزة: 7 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة
حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة
الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين رئيس ونجوى كرم ومرض أنغام ووفاة ميرنا وليد
10 علامات للاكتشاف المبكر للتعاطي .. صندوق مكافحة الإدمان يوضح التفاصيل
العالم مقلوب.. جراح مصري يحقق إنجازا باستئصال ورم سرطاني بالمخ
استروكس.. القبض على مروج للمخدرات بالفيوم
عماد النحاس يتصدر ترشيحات خلافة ريبيرو في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار

أرشيفية
أرشيفية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التقديرات العسكرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن حركة حماس لا تظهر حتى الآن أي دلائل على الانهيار أو فقدان الحافز للقتال، رغم الضغوط المتزايدة والمعارك المتواصلة في قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، يواصل التمسك بتعليماته التي تنص على تنفيذ العملية البرية بوتيرة بطيئة وحذرة، مع دعم جوي ومدفعي مكثف لتقليل الخسائر في صفوف الجنود.

ورأت الصحيفة أن إطلاق اسم "عربات جدعون ب" على المرحلة الحالية من العمليات ليس أكثر من خطوة إعلامية، إذ يعتبرها زمير امتدادا للمعركة القائمة، لا تحولا نوعيا فيها.

وتطرقت "هآرتس" إلى التحديات الإنسانية المرافقة للمعارك، مشيرة إلى أن بقاء آلاف المدنيين في مناطق الاشتباك قد يعقد المشهد العسكري، مع توقعات بحدوث موجات نزوح جديدة جنوبا، وإن كان كثيرون يفضلون البقاء رغم المخاطر.

وفي ظل تعهدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتكررة بتحقيق حسم سريع، أبرزت الصحيفة وجود فجوة واضحة بين تلك الوعود والواقع الميداني البطيء، وهو ما قد يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأمريكية إذا لم تحقق نتائج ملموسة قريبا.

وبينما يواصل نتنياهو مساعيه لإقناع واشنطن بأن العملية تستهدف "مركز ثقل حماس الأخير"، حذرت الصحيفة من أن الانتقادات المتزايدة ضد رئيس الأركان، التي تنسب إلى "مصادر سياسية" مقربة من نتنياهو، قد تكون تمهيدا لتحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية أي فشل محتمل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حما قطاع غزة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ترشيحاتنا

وفاة ترامب

فيديو «نبوءة وفاة ترامب» يثير الجدل على تيك توك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: تجنب إقراض صديق

السمسمية

طريقة عمل السمسمية

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد