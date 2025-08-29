قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة البترول تعلن تعيين وائل لطفي رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات
شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت
اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط
بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 29-8-2025
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها.. الأزهر يجيب
انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟
السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد
البرلمان الإيراني يخطط لانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي
حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بجريمة حرب تكشف مشروع الإبادة والتهجير في غزة
شروط حصول ذوي الإعاقة على دعم شهري
عدلي القيعي: رضا عبد العال يعيش حالة من التناقض الخطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بجريمة حرب تكشف مشروع الإبادة والتهجير في غزة

سموتريتش
سموتريتش
القسم الخارجي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى تشديد الحصار على قطاع غزة ومنع دخول الغذاء والمياه، تمثل دليلًا واضحًا على النهج الإجرامي الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذه التصريحات تعد اعترافًا صريحًا باستخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين، ما يرقى إلى جريمة حرب تستوجب محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. 

وأضافت أن ما يجري في غزة يتجاوز فكرة "معركة عسكرية" ليعكس مشروعًا منظمًا للإبادة والتهجير الجماعي.

وشددت "حماس" على أن ما صرح به سموتريتش لا يمثل رأيًا متطرفًا فرديًا، بل يعكس سياسة حكومية قائمة على العقاب الجماعي والتطهير العرقي، معتبرة أن هذه الممارسات تفضح الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وتضع حلفاءه في موقف حرج تجاه التزاماتهم بالقانون الدولي الإنساني.

وكان سموتريتش قد صرّح بأن على إسرائيل أن تفرض على "حماس" خيارين فقط: "إما الحرب أو الاستسلام"، داعيًا إلى تقويض قدراتها العسكرية وفرض حصار شامل على غزة عبر قطع المياه والكهرباء والمواد الغذائية، قائلاً: "من لا يموت بالرصاص سيموت جوعًا". كما دعا إلى تشجيع ما سماه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين وضم الأراضي إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تتبع "أسلوبًا مميتًا" في توزيع المساعدات الإنسانية، بينما حذرت منظمات حقوقية من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار شامل للبنية المجتمعية في غزة.

ويرى مراقبون أن مواقف سموتريتش تكشف عن توجهات متشددة داخل الحكومة الإسرائيلية تسعى لفرض واقع جديد في القطاع بالقوة، ما يعمّق الأزمة الإنسانية والسياسية على حد سواء، ويجعل فرص الوصول إلى تسوية عادلة أكثر تعقيدًا في ظل غياب ضغط دولي جاد يوقف هذه السياسات.

حركة المقاومة الإسلامية حماس وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية التطهير العرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

غزة

بيان سعودي إيطالي: أي ترتيبات لما بعد الحرب بغزة يجب أن تفضي لحل ينهي الاحتلال

سموتريتش

وزير إسرائيلي متطرف يطرح خطة لابتلاع غزة إذا رفضت حماس الاستسلام

اليونيفيل

مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان.. ويدعو إسرائيل للانسحاب

بالصور

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد