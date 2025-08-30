حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على وجوب ترجمة مواقف الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلى خطوات عملية وملموسة وإجراءات عقابية رادعة.

و دعت “حماس” في تصريح صحفي اليوم السبت، الدول العربية ودول العالم إلى ترجمة تلك المواقف، إلى خطوات عملية ملموسة، وإجراءات عقابية رادعة، لوقف جريمة الإبادة والتجويع، وانتهاكات الاحتلال المستمرة لأحكام القانون الدولي.

و أكدت أنَّ إدانة وزراء خارجية كلٍّ من آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، للعدوان الإسرائيلي على مدينة غزة، يُمثّل خطوة مهمّة تضاف إلى موجة الإدانات الدولية المتصاعدة والمطالِبة بوقف العدوان والإبادة والتجويع ضد غزة.

وكان وزراء خارجية الدول المذكورة، قد طالبوا بفرض العقوبات على “إسرائيل”، ضمن سلسلة إدانات واسعة، إزاء جرائمها المتواصلة في إبادة وتجويع قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.