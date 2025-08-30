حماس تدعو العالم لقطع العلاقات مع الاحتلال وعزله



رحبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بمواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنها ما أكده وزير الخارجية هاكان فيدان بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تل أبيب، وإغلاق الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية.

وفي بيان لها ؛ قالت حماس : إنّ هذه المواقف تفضح الجرائم الإسرائيلية والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما دعت الحركة تركيا والدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر على تصعيد "الإجراءات العقابية ضد الكيان الصهيوني المجرم، وقطع العلاقات معه وعزله".

وشددت على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف الإبادة الجماعية ومنع تدمير قطاع غزة وكل سبل الحياة فيه، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.