أخبار العالم

حماس تدعو العالم لقطع العلاقات مع الاحتلال وعزله

حماس
حماس
محمود نوفل


رحبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بمواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنها ما أكده وزير الخارجية هاكان فيدان بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تل أبيب، وإغلاق الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية.

وفي بيان لها ؛ قالت حماس : إنّ هذه المواقف تفضح الجرائم الإسرائيلية والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما دعت الحركة تركيا والدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر على تصعيد "الإجراءات العقابية ضد الكيان الصهيوني المجرم، وقطع العلاقات معه وعزله".

وشددت على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف الإبادة الجماعية ومنع تدمير قطاع غزة وكل سبل الحياة فيه، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

حماس تركيا العالم الإسلامي دولة الاحتلال قطاع غزة

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

