تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأربعاء، أن حركة النقل البري (الترانزيت) بين تركيا وسوريا ستُفتح بشكل كامل وعلى مدار الساعة اعتبارًا من يوم غد الخميس، وذلك عبر أربعة معابر رئيسية.

وجاء تصريح بولاط خلال اجتماع مشترك مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، الذي يستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

وأوضح الوزير التركي أن التحرير الكامل لحركة الترانزيت سيشمل معبري جيلوة غوزو وأونجو بينار من الجانب التركي، وباب الهوى وباب السلامة من الجانب السوري، مضيفًا أن باقي المعابر الحدودية ستواصل تقديم خدماتها حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشار بولاط إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لاتفاقية تم توقيعها في 28 يونيو الماضي، بين كل من تركيا وسوريا والأردن والسعودية، تنص على إلغاء نظام الشحن والتفريغ عند الحدود وتسهيل مرور الشاحنات بشكل مباشر، بهدف دعم حركة التجارة الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال الوزير التركي: "ابتداء من الغد، ستُفتح تجارة الترانزيت بشكل كامل وعلى مدار الأسبوع، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في التبادل التجاري بين البلدين"، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل دعمها لدمشق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن سوريا حققت تقدمًا ملموسًا على صعيد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي منذ ديسمبر 2024، وهو ما ساهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

ويترأس بولاط وفدًا تركيًا رفيع المستوى يضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال، يزورون دمشق للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي، حيث من المقرر عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية لبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.