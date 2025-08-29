قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
تركيا تعلن وقف حركة السفن من موانئها إلى إسرائيل

ميناء تركي
ميناء تركي
محمود نوفل

كشفت صحيفة جلوبس الاقتصادية العبرية عن قرار تركيا وبشكل غير معلن وقف حركة السفن من موانئها إلى إسرائيل بشكل كامل.

حظر تام 
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموجب القرار الجديد، تُمنع جميع الرحلات البحرية المباشرة من تركيا إلى دولة الاحتلال منعا تاما، كما يُحظر على السفن التي ترفع العلم التركي الرسوّ في الموانئ الإسرائيلية".

وبحسب "جلوبس"، فإنه "كقاعدة عامة، لن يُسمح بأي حركة شحن لها صلة بدولة الأحتلال ، بما في ذلك الحاويات التجارية".

في هذا السياق، صرح مصدر تركي مطلع على الأمر لموقع "المونيتور" الأمريكي أن “السفن التي تحمل العلم التركي مُنعت من الرسو في الموانئ الإسرائيلية في محاولة لمنع التجار من تجاوز الحظر عبر وضع علامة على وجهات الشحن بأنها الأراضي الفلسطينية”.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين لم تسمهما  بأن سلطات الموانئ التركية "بدأت تطلب من وكلاء الشحن تقديم خطابات تثبت عدم ارتباط السفن بإسرائيل، وأنها لا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إلى هناك".

وقال المصدران: إن مكتب رئيس الميناء "أصدر تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ في أنحاء تركيا بتقديم تأكيدات مكتوبة في هذا الشأن".

وأوضح المصدران أن السلطات "لم تصدر تعميما رسميا بهذا الخصوص.

