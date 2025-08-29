تركيا تعلن وقف حركة السفن من موانئها إلى إسرائيل

كشفت صحيفة جلوبس الاقتصادية العبرية عن قرار تركيا وبشكل غير معلن وقف حركة السفن من موانئها إلى إسرائيل بشكل كامل.

حظر تام

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموجب القرار الجديد، تُمنع جميع الرحلات البحرية المباشرة من تركيا إلى دولة الاحتلال منعا تاما، كما يُحظر على السفن التي ترفع العلم التركي الرسوّ في الموانئ الإسرائيلية".

وبحسب "جلوبس"، فإنه "كقاعدة عامة، لن يُسمح بأي حركة شحن لها صلة بدولة الأحتلال ، بما في ذلك الحاويات التجارية".

في هذا السياق، صرح مصدر تركي مطلع على الأمر لموقع "المونيتور" الأمريكي أن “السفن التي تحمل العلم التركي مُنعت من الرسو في الموانئ الإسرائيلية في محاولة لمنع التجار من تجاوز الحظر عبر وضع علامة على وجهات الشحن بأنها الأراضي الفلسطينية”.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين لم تسمهما بأن سلطات الموانئ التركية "بدأت تطلب من وكلاء الشحن تقديم خطابات تثبت عدم ارتباط السفن بإسرائيل، وأنها لا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إلى هناك".

وقال المصدران: إن مكتب رئيس الميناء "أصدر تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ في أنحاء تركيا بتقديم تأكيدات مكتوبة في هذا الشأن".

وأوضح المصدران أن السلطات "لم تصدر تعميما رسميا بهذا الخصوص.